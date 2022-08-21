Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в ½ финала турнира в Цинциннати

Минувшей ночью седьмая ракетка планеты уступила в трехсетовом полуфинальном поединке французской теннисистке Каролин Гарсии, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге, — 2:6, 6:4, 1:6. За два часа игрового времени белоруска 4 раза подавала на вылет и допустила 7 двойных ошибок на своих подачах.