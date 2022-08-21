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11:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в ½ финала турнира в Цинциннати

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2022

Минувшей ночью седьмая ракетка планеты уступила в трехсетовом полуфинальном поединке французской теннисистке Каролин Гарсии, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге, — 2:6, 6:4, 1:6. За два часа игрового времени белоруска 4 раза подавала на вылет и допустила 7 двойных ошибок на своих подачах.

В решающем поединке француженка встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой (28-й номер рейтинга WTA), которая во втором полуфинале выиграла у американки Мэдисон Киз (24) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.

В 1/16 финала Арина Соболенко оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (69) — 6:3, 4:1, в третьем круге переиграла американку Шелби Роджерс (30) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:4, а в четвертьфинале взяла верх над китаянкой Чжан Шуай (44) — 6:4, 7:6 (7:1).

Финальный поединок соревнований в Цинциннати состоится сегодня вечером.

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