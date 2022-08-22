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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер» состоялся финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмое место рейтинга) и 25-летний представитель Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга).

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

На счету Циципаса в этом матче шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи (14%). У его оппонента — семь эйсов, две двойные ошибки и три удачных брейк-пойнта из 12 (25%).

Напомним, на пути к финалу Чоричем были повержены такие именитые теннисисты, как Рафаэль Надаль (третье место рейтинга), Роберто Баутиста-Агут (34-й номер рейтинга), Феликс Оже-Альяссим (девятое место рейтинга) и Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

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