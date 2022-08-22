Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати

Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.
На счету Циципаса в этом матче шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи (14%). У его оппонента — семь эйсов, две двойные ошибки и три удачных брейк-пойнта из 12 (25%).
Напомним, на пути к финалу Чоричем были повержены такие именитые теннисисты, как Рафаэль Надаль (третье место рейтинга), Роберто Баутиста-Агут (34-й номер рейтинга), Феликс Оже-Альяссим (девятое место рейтинга) и Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).
Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).