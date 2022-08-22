Медведев остался на вершине рейтинга ATP, Рублев выпал из топ-10
На сайте ATP обновился мировой рейтинг.
На сайте ATP обновился мировой рейтинг.
В верхней части произошли некоторые изменения. Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев. Далее располагаются немец Александр Зверев, а также испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
На пятое место поднялся грек Стефанос Циципас, добравшийся до финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Он переместился с седьмой позиции. Две строчки в рейтинге потерял норвежец Каспер Рууд. Он опустился на седьмое место с пятого.
Значительное падение пережил и россиянин Андрей Рублёв. Он выпал из топ-10 и теперь занимает 11-е место.
Ухудшились позиции и Карена Хачанова, он теперь занимает 31-е место, ранее россиянин был 30-й ракеткой мира. Россиянин Аслан Карацев остался на 38-м месте.
Рейтинг ATP. 22 августа 2022
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5190
5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4890
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770
7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695
8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
9 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3415
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…
11 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3120…
31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1315…
38 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1210.