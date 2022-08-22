Медведев остался на вершине рейтинга ATP, Рублев выпал из топ-10

В верхней части произошли некоторые изменения. Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев. Далее располагаются немец Александр Зверев, а также испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

На пятое место поднялся грек Стефанос Циципас, добравшийся до финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Он переместился с седьмой позиции. Две строчки в рейтинге потерял норвежец Каспер Рууд. Он опустился на седьмое место с пятого.

Значительное падение пережил и россиянин Андрей Рублёв. Он выпал из топ-10 и теперь занимает 11-е место.

Ухудшились позиции и Карена Хачанова, он теперь занимает 31-е место, ранее россиянин был 30-й ракеткой мира. Россиянин Аслан Карацев остался на 38-м месте.

Рейтинг ATP. 22 августа 2022