Арина Соболенко раскрыла подробности своих отношений с экс-хоккеистом Кольцовым

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как долго длятся ваши отношения?» — спросил один из подписчиков. «Почти 2,5 года. Но такое чувство, что мы знаем друг друга гораздо дольше», — ответила Арина.

В данный момент белоруска готовится к выступлению на US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Соболенко предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.