Белорусская теннисистка Ирина Шиманович проиграла в 1/16 финала турнира в Кливленде

Сегодня в 1/16 финала белоруска всего за час по всем статьям уступила российской теннисистке Людмиле Самсоновой (45) — 1:6, 0:6. Во втором раунде россиянка встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (216), которая на старте победила украинку Ангелину Калинину (49) — 6:2, 4:6, 6:2.

Позже еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (36) в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (46). В первом раунде Саснович переиграла сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1.