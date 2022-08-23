Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
Футбол. Еврокубки
23.08
Бенфика
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
23.08
АПОЭЛ
Юргорден
32
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
23 августа, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович проиграла в 1/16 финала турнира в Кливленде

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович (322-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в американском Кливленде с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в 1/16 финала белоруска всего за час по всем статьям уступила российской теннисистке Людмиле Самсоновой (45) — 1:6, 0:6. Во втором раунде россиянка встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (216), которая на старте победила украинку Ангелину Калинину (49) — 6:2, 4:6, 6:2.

Позже еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (36) в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (46). В первом раунде Саснович переиграла сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1.

Также сегодня в ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан встретятся с мексиканско-американским тандемом Марсела Сакариас / Франческа Ди Лоренцо.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь