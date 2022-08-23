Белоруска Александра Саснович пробилась в ¼ финала теннисного турнира в Кливленде

В ⅛ финала белоруска, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, одолела в затяжном трехсетовом поединке испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо, которая находится на 46-й позиции, — 4:6, 6:3, 6:3. Встреча длилась 2 часа 35 минут. В четвертьфинале соперницей Саснович будет победительница встречи между американкой Мэдисон Бренгл (63-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Екатериной Александровой (28). В первом раунде Александра Саснович переиграла сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1.

Еще одна белоруска Ирина Шиманович (322) в 1/16 финала уступила российской теннисистке Людмиле Самсоновой (45) — 1:6, 0:6.

Также сегодня в ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли мексиканско-американскому тандему Марсела Сакариас / Франческа Ди Лоренцо — 0:6, 1:6.

На мужском турнире в американском городе Уинстон-Салем с призовым фондом $823 тыс. белорус Илья Ивашко (51) вышел в ⅛ финала, всего за час обыграв представителя Германии Петера Гоевчика (111) — 6:4, 6:2. В поединке за выход в четвертьфинал Ивашко встретится с победителем матча между шведским теннисистом Микаэлем Имером (74) и швейцарцем Марком-Андреа Хуслером (102).