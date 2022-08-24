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18:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Белоруску Азаренко сняли с турнира в поддержку Украины

Ассоциация тенниса США (USTA) отозвала приглашение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» и экс-первой ракетки мира представительницы Белоруссии Виктории Азаренко на выставочный турнир перед US Open — «Теннис за мир».

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Источник: AP 2022

В заявлении USTA говорится, что решение об отстранении теннисистки было принято в последние сутки, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами.

«Вика — сильнейший лидер игроков и мы ценим ее готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — объясняет организация.

33-летняя Азаренко входит в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее несколько украинских теннисисток возмутились тем, что Азаренко будет выступать на данном турнире. Так, например, Марта Костюк отмечала, что не понимает причин, по которым Викторию пригласили на турнир.

«С ее стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону», — передает слова Костюк «Чемпионат».

Выставочный турнир «Теннис за мир» состоится на кортах US Open сегодня, 24 августа, в День независимости Украины. Вся прибыль с мероприятия пойдет на гуманитарную помощь Украине.

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