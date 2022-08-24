Белоруску Азаренко сняли с турнира в поддержку Украины

В заявлении USTA говорится, что решение об отстранении теннисистки было принято в последние сутки, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами.

«Вика — сильнейший лидер игроков и мы ценим ее готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — объясняет организация.

33-летняя Азаренко входит в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее несколько украинских теннисисток возмутились тем, что Азаренко будет выступать на данном турнире. Так, например, Марта Костюк отмечала, что не понимает причин, по которым Викторию пригласили на турнир.

«С ее стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону», — передает слова Костюк «Чемпионат».