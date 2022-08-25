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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ½ финала турнира в Кливленде

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале белоруска уверенно переиграла в двух партиях американскую теннисистку Мэдисон Бренгл (63) — 6:4, 6:1. В матче за попадание в финал Саснович встретится с победительницей встречи между француженкой Ализе Корне (37) и китаянкой Чжан Шуай (35).

В первом раунде Александра Саснович переиграла сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1, а в ⅛ финала одолела испанку Сару Соррибес-Тормо (46) — 4:6, 6:3, 6:3.

Соревнования в Кливленде финишируют 27 августа, после чего ведущие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк, где вскоре состоится последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат США. Матчи US Open-2022 пройдут с 29 августа по 11 сентября.

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