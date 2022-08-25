Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ½ финала турнира в Кливленде

Сегодня в четвертьфинале белоруска уверенно переиграла в двух партиях американскую теннисистку Мэдисон Бренгл (63) — 6:4, 6:1. В матче за попадание в финал Саснович встретится с победительницей встречи между француженкой Ализе Корне (37) и китаянкой Чжан Шуай (35).

В первом раунде Александра Саснович переиграла сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1, а в ⅛ финала одолела испанку Сару Соррибес-Тормо (46) — 4:6, 6:3, 6:3.