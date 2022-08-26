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09:43 (мск), источник: ТАСС

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Канаде

В четвертьфинале россиянка обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас.

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Источник: Reuters

ТАСС, 26 августа. Россиянка Дарья Касаткина в пятницу обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под первым номером посева. Парризас-Диас была посеяна под пятым номером. В полуфинале Касаткина встретится с представительницей Франции Диан Парри.

Касаткиной 25 лет, она занимает десятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету пять титулов WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Парризас-Диас 31 год, она занимает 64-е место в мировом рейтинге, у нее нет титулов WTA. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2022 года.

Турнир в Гранби относится к категории WTA 250, проводится на покрытии «хард» и завершится 27 августа. Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.

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