Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Канаде

ТАСС, 26 августа. Россиянка Дарья Касаткина в пятницу обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под первым номером посева. Парризас-Диас была посеяна под пятым номером. В полуфинале Касаткина встретится с представительницей Франции Диан Парри.

Касаткиной 25 лет, она занимает десятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету пять титулов WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Парризас-Диас 31 год, она занимает 64-е место в мировом рейтинге, у нее нет титулов WTA. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2022 года.