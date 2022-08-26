Россиянин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года

Первая ракетка мира занимает седьмую строчку списка. По информации издания, 26-летний россиянин заработал 19,3 млн долларов, из которых 7,3 млн составили призовые.

Возглавляет рейтинг 41-летний Роджер Федерер. Швейцарец, который не выступает с июля 2021 года, заработал вне соревнований 90 млн долларов.

Вчера, 25 августа, Медведев узнал, с кем сыграет в первом круге Открытого чемпионата США. Его ждет встреча с американским спортсменом Стефаном Козловым.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет 60 млн долларов. В прошлом сезоне Медведев стал победителем турнира в мужском одиночном разряде.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 13 недель, что является рекордом среди российских спортсменов.