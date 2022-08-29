Медведев — главный фаворит, среди соперников — Надаль и Кирьос: анонс US Open

Открытый чемпионат США в Нью-Йорке стал еще одним турниром «Большого шлема», где не будет всех сильнейших теннисистов. На этот раз в Америку не пустили Новака Джоковича из-за отказа прививаться от ковида. Так, серб, победивший на «Уимблдоне», уже не сможет догнать Рафаэля Надаля по титулам «Большого шлема» в этом году.

Все остальные топ-игроки в Нью-Йорк прилетели, и главным фаворитом среди них по котировкам букмекеров является Даниил Медведев. Это логично, россиянин победил здесь год назад, он является первой ракеткой мира. Однако форма Медведева не внушает оптимизма, сложно гарантировать, что он дойдет даже до финала (в отличие от прошлого года, где это читалось). После пропуска «Уимблдона» Даниил не взял ни одного турнира на траве (участвовал в трех), победил в начале августа на ATP 250 в Мексике, однако затем проиграл в первом же матче в Монреале Кирьосу, а в Цинциннати уступил в полуфинале Циципасу. С греком не пошла первая подача, Медведев наделал много двойных ошибок, в розыгрышах тоже часто допускал брак. С другой стороны, психологически Даниил стал устойчивее, его знаменитая цепкость в защите никуда не делась, а в пятисетовых матчах это важно. Если Медведев вернет себе мощную подачу, то может защитить титул на US Open.

Справедливости ради надо сказать, что явного фаворита все-таки в этом году на US Open нет, у всех топов есть какие-то проблемы, кто-то не в лучшей форме. Например Рафаэль Надаль перед Нью-Йорком провел всего один матч в Северной Америке, и тот проиграл в Цинциннати Чоричу. Испанец, напомним, снялся на «Уимблдоне» из-за разрыва мышц живота и с июля начал постепенно тренироваться. Надаль явно еще не готов на сто процентов, он не может пока подавать в полную силу, но его форма перед US Open — это загадка. Все мы знаем, как Рафа умеет собираться в решающие моменты, даже несмотря на свои травмы, так что он остается одним из самых опасных соперников Медведева в США. Испанец победил Даниила в Австралии, отыгравшись с 0−2 по сетам, взял затем «Ролан Гаррос». Если Надаль возьмет третий турнир «Большого шлема» в 2022-м и 23-й в карьере, это будет эпично.

19-летний Алькарас продолжает мощно прогрессировать, так что его появление здесь тоже закономерно. Молодой испанец достиг уже 4-й строчки в рейтинге ATP, в этом году он выиграл 44 матча из 53 (большинство, правда, на грунте) и 4 турнира ATP. На таком покрытии, как хард, у Карлоса тоже отличная статистика за последние три года: 49 побед и 15 поражений. Алькарас по стилю считается универсалом, при этом он любит играть агрессивно, атаковать с задней линии. Испанцу также хорошо удаются удары на вылет с неудобной руки и укороченные удары. Карлос очень хорошо готов физически, так что пятисетовые матчи не должны стать проблемой. Перед Нью-Йорком ему при этом не удалось зарядиться победным настроем: в Монреале Алькарас, как и Медведев, проиграл в первом же матче, а в Цинциннати вылетел в ¼ финала от Норри.

А вот это уже неожиданность, но Кирьос так здорово играет с июня, что заслужил быть среди фаворитов US Open. На «Уимблдоне» он дошел до финала, где уступил только Джоковичу. В американской серии турниров Ник взял первый титул в одиночном разряде за три года, победив в Washington Open. В Монреале он выбил Медведева и дошел до четвертьфинала, в Цинциннати, правда, за 50 минут проиграл американцу Фрицу. Австралиец — малопредсказуемый теннисист, он может так ввязаться в споры с судьей и зрителями, что результат матча ему уже будет не важен. С другой стороны, это его заводит и помогает в поединках с топами. Кирьос любит выводить соперников из себя то подачами снизу, то своими комментариями. А вот играть против своих хороших знакомых ему уже не так комфортно. Поэтому уже в первом круге Ника ждет испытание — матч против Коккинакиса, с которым он выиграл Australian Open в парном разряде в этом году. Если Кирьос вылетит в первом же круге в Нью-Йорке — не удивляйтесь.

В женском турнире US Open, по сути, два фаворита: Ига Свёнтек (коэффициент на победу — 4.60) и Симона Халеп (коэффициент — 8.00). Свёнтек после уход из тенниса Барти доминирует в WTA, польская теннисистка выдала в 2022-м мощнейшую серию из 37 побед подряд. Ига дошла до полуфинала в Австралии, выиграла «Ролан Гаррос», а на «Уимблдоне» выбыла в 1/16 финала. Сказалась травма плеча и психологическое давление — от нее все время ждали только побед. Но этот год уже идет с приставкой супер для Свёнтек, она взяла 6 титулов, не проиграв ни одного финала. Перед Нью-Йорком, правда, полька достаточно быстро вылетела из турниров в Торонто и Цинциннати. А вот Халеп победила в Канаде, но с Цинциннати снялась из-за травмы бедра. Румынка уверяет, что полностью восстановилась, поэтому многие ждут, что она далеко пройдет. Однако женский турнир менее предсказуем, тут возможны любые сюрпризы.

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