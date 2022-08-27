Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Кубань
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Первый дивизион
17:00
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
18:00
Шинник
Уфа
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:30
Эльче
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Волга
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Рома
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
26.08
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Аяччо
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Лацио
Интер
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Бохум
10
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
09:23 (мск), источник: Вечерняя Москва

Теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в канадском Гранби

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила французскую спортсменку Диан Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250).

Наверх
Источник: Reuters

Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

В финале российская теннисистка встретится с выступавшей ранее за Россию австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой). Соперница Касаткиной вышла в финал после отказа от участия в турнире украинки Марты Костюк.

8 августа Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над теннисисткой Шелби Роджерс из Соединенных Штатов. Матч закончился со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской спортсменки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Американская теннисистка выступала без номера посева. Россиянка выиграла первый турнир в этом году.

Касаткиной 25 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди теннисисток из России. На ее счету теперь пять титулов WTA.

 Нумизмат Бабаев рассказал, какие монеты могут стать ценными в будущем
Психолог Зберовский назвал тайны, которые супруги чаще всего скрывают др...
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь