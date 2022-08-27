Теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в канадском Гранби

Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

В финале российская теннисистка встретится с выступавшей ранее за Россию австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой). Соперница Касаткиной вышла в финал после отказа от участия в турнире украинки Марты Костюк.

8 августа Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над теннисисткой Шелби Роджерс из Соединенных Штатов. Матч закончился со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской спортсменки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Американская теннисистка выступала без номера посева. Россиянка выиграла первый турнир в этом году.