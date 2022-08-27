Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира в Кливленде

В полуфинале белоруска, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 37-я позиция, — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

В решающем поединке Александра Саснович встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (45-й номер мирового рейтинга). Ранее 28-летняя минчанка трижды выходила в финалы турниров под эгидой WTA и во всех терпела поражения.

На пути к нынешнему финалу Александр Саснович победила сербскую теннисистку Александру Крунич (97) — 7:6 (7:5), 6:1, в ⅛ финала одолела испанку Сару Соррибес-Тормо (46) — 4:6, 6:3, 6:3, а в четвертьфинале взяла верх над американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (63) — 6:4, 6:1.