Самсонова обыграла белоруску Саснович и выиграла турнир в Кливленде

Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу 23-летней россиянки. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Саснович один раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух, не выполнив ни одного эйса.