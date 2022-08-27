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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Самсонова обыграла белоруску Саснович и выиграла турнир в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова (45-й номер рейтинга) в двух сетах одолела белорусскую спортсменку Александру Саснович (36-е место рейтинга) и стала победительницей турнира категории WTA-250 в Кливленде (США).

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Источник: Reuters

Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу 23-летней россиянки. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Саснович один раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух, не выполнив ни одного эйса.

На пути к финальному матчу Людмила Самсонова переиграла Ирину Шиманович, Лауру Зигемунд, Магду Линетт и Бернарду Перу. Этот титул стал третьим в карьере Самсоновой под эгидой WTA. До этого россиянка побеждала на турнирах в Вашингтоне (США) и Берлине (Германия).

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