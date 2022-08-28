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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина выиграла турнир в Гранби

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в финале турнира в канадском Гранби, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: AFP 2022

В финальном матче Касаткина, посеянная под первым номером, обыграла австралийку Дарью Сэвилл (девятый номер посева) со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Касаткиной 25 лет, она располагается на 10-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. Для нее этот трофей стал вторым в сезоне. В предыдущий раз она выиграла трофей в Сан-Хосе (США). Теперь на ее счету шесть титулов на турнирах WTA.

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