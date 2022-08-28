Касаткина выиграла турнир в Гранби
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в финале турнира в канадском Гранби, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в финале турнира в канадском Гранби, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
В финальном матче Касаткина, посеянная под первым номером, обыграла австралийку Дарью Сэвилл (девятый номер посева) со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.
Касаткиной 25 лет, она располагается на 10-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. Для нее этот трофей стал вторым в сезоне. В предыдущий раз она выиграла трофей в Сан-Хосе (США). Теперь на ее счету шесть титулов на турнирах WTA.