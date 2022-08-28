Касаткина выиграла турнир в Гранби

Касаткиной 25 лет, она располагается на 10-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. Для нее этот трофей стал вторым в сезоне. В предыдущий раз она выиграла трофей в Сан-Хосе (США). Теперь на ее счету шесть титулов на турнирах WTA.