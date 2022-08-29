Елена Рыбакина вошла в число фавориток US Open

«Если надо кого-то выделить, то это Симона Халеп. Она выиграла крупный турнир в Торонто в качестве подготовки. В Цинциннати Халеп проиграла, но теперь, кажется, снова в форме. За ней идет целый список теннисисток, которые являются возможными претендентами. Две бывшие чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Наоми Осака всегда способны на многое, Каролина Плишкова и чемпионка “Уимблдона” Елена Рыбакина тоже должны быть в списке. У меня также есть неожиданная кандидатура: Чжэн Циньвэнь из Китая. В 19 лет она уже отлично играет в теннис, была в ⅛ финала Открытого чемпионата Франции», — цитирует Риттнер sport.ru.