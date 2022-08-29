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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вошла в число фавориток US Open

Бывшая немецкая теннисистка Барбара Риттнер назвала спортсменок, которых считает главными претендентками на победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США (US Open). В их число вошла и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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Источник: Reuters

«Если надо кого-то выделить, то это Симона Халеп. Она выиграла крупный турнир в Торонто в качестве подготовки. В Цинциннати Халеп проиграла, но теперь, кажется, снова в форме. За ней идет целый список теннисисток, которые являются возможными претендентами. Две бывшие чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Наоми Осака всегда способны на многое, Каролина Плишкова и чемпионка “Уимблдона” Елена Рыбакина тоже должны быть в списке. У меня также есть неожиданная кандидатура: Чжэн Циньвэнь из Китая. В 19 лет она уже отлично играет в теннис, была в ⅛ финала Открытого чемпионата Франции», — цитирует Риттнер sport.ru.

Напомним, US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. 23-летняя Рыбакина в стартовом матче сыграет с Кларой Бюрель 31 августа.

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