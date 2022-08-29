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21:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев в трех сетах обыграл Козлова и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Стефана Козлова за 2 часа и 1 минуту в первом круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 6:2, 6:4, 6:0.

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Источник: AFP 2022

26-летний Медведев сделал 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Козлова — 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Медведев сыграет с французом Артуром Риндеркнехом, который за 3 часа и 10 минут обыграл соотечественника Кантена Алиса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

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