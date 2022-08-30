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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Серены Уильямс стал рекордным по посещаемости на US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Встречу Открытого чемпионата США (US Open) с участием американской теннисистки Серены Уильямс посетили 29 тысяч 402 человека, сообщается на сайте турнира.

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Источник: AP 2022

В ночь на вторник 40-летняя Уильямс обыграла в первом круге представительницу Черногории Данку Ковинич (6:3, 6:3). Американка, которая является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, ранее анонсировала скорое завершение карьеры.

Эта встреча стала рекордной по посещаемости в истории турнира среди матчей вечерней сессии. US Open традиционно проводится на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке, который является крупнейшей теннисной ареной в мире. Всего дневную сессию первого дня турнира посетили 41930 болельщиков, что также стало рекордным показателем.

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