Матч Серены Уильямс стал рекордным по посещаемости на US Open

В ночь на вторник 40-летняя Уильямс обыграла в первом круге представительницу Черногории Данку Ковинич (6:3, 6:3). Американка, которая является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, ранее анонсировала скорое завершение карьеры.

Эта встреча стала рекордной по посещаемости в истории турнира среди матчей вечерней сессии. US Open традиционно проводится на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке, который является крупнейшей теннисной ареной в мире. Всего дневную сессию первого дня турнира посетили 41930 болельщиков, что также стало рекордным показателем.