Серена Уильямс играет на US Open в кроссовках с сотнями бриллиантов

В ночь на вторник Уильямс обыграла в первом круге турнира в США Данку Ковинич. Американка, которая является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, ранее анонсировала скорое завершение карьеры.

Журналист Ник Де Поул в социальных сетях сообщил, что 40-летняя Уильямс вышла на корт в кроссовках, которые были украшены четырьмя сотнями бриллиантов. Бирки на шнурках обуви сделаны из чистого золота. Платье американки было вдохновлено нарядами фигуристок и состояло из шести слоев в честь шести ее побед в одиночном разряде на турнире.