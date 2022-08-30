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17:04 (мск), источник: Volga News

Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира в США

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата США — 2022, пишет championat.com.

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В матче первого круга Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. На счету Дарт четыре эйса, четыре двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Общий призовой фонд US Open — 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

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