Американский сенатор: не могу смотреть US Open из-за недопуска великого Новака Джоковича

«Я была большой поклонницей Открытого чемпионата США по теннису с тех пор, как более 45 лет назад получила свою первую жёлтую ракетку “Мисс Крис”. Но сейчас даже не могу смотреть этот турнир, потому что великому Новаку Джоковичу ошибочно запретили принять здесь участие», — написала Тенни в своих социальных сетях.