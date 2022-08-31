Наряд Серены Уильямс для последнего турнира — шик! Ее платью и кроссам с бриллиантами может позавидовать и Шарапова

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На US Open спортсмены приезжают играть в теннис, а не красоваться. И только Серена Уильямс может позволить себе делать и то, и другое. Американка, возможно, проводящая последние матчи в карьере, решила снова войти в историю. Для этого ей потребовались бриллианты.

Еще перед матчем первого круга в Нью-Йорке стало известно, что Уильямс и Nike подготовили кое-что особенное для выхода на корт.

Платье (как у фигуристок) сделали в черном цвете. Дизайнеры украсили его верхнюю часть блестящими алмазиками. Они — звездное небо, которое Уильямс неоднократно видела над центральным кортом US Open. Юбка сделана в шесть слоев в честь шести титулов Серены на домашнем ТБШ.

Кроссовки Nike Court Flare 2 украсили 400 бриллиантами. Бирки на шнурках необычные. На одной из них написано «мама», а на другой — «королева».

Уже во время матча стало известно, что платьем и кроссовками теннисистка не ограничилась. На публике Уильямс появилась в блестящей куртке и накидке на талии. В ее волосах тоже можно было увидеть камни.

Американка выглядела очень уверенной в своем королевском наряде. На это и был расчет. Теннисистка хотела показать публике вою смелость, которая всегда с ней на протяжении карьеры. И ей это удалось. Во второй круг она пробилась без проблем, обыграв Данку Ковинич из Черногории — 6:3, 6:3.

Фанаты спортсменки были вне себя от счастья. Они радовались ее возвращению, отмечали классные игровые моменты и обсуждали наряд Уильямс.

— Серена сверкала в наряде от Nike. Возможно, именно бриллианты привели ее к этому блестящему выступлению. Какой матч, иди дальше, девочка. Фанаты аплодировали как сумасшедшие, супер атмосфера.

— Только Серена Уильямс может раскачать на корте блестящий наряд Nike и инкрустированные бриллиантами кроссовки. Девочка! Легенда, звезда, икона.

— Итак, Nike, когда вы выпустите [в продажу] блестящую куртку Серены?

— Серена Уильямс играет в ослепительном черном теннисном костюме Nike c соответствующей повязкой на голове. Скажите мне, разве она не величайшая спортсменка всех времен.