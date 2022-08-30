В Белом доме прокомментировали недопуск Джоковича до US Open

«Правительство США не может обсуждать детали отдельных визовых случаев. Из соображений конфиденциальности мы также не комментируем медицинские данные по отдельным путешественникам, это относится и к данному теннисисту», — заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что вакцинация иностранных граждан является требованием Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Также она предложила задать вопрос о недопуске спортсмена организаторам US Open, которые определяют протоколы участников турнира.

Ранее Джокович прокомментировал запрет на въезд в США не привитым от коронавируса иностранцам. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что непривитые граждане США имеют право сыграть в турнире.