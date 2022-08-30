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18:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белом доме прокомментировали недопуск Джоковича до US Open

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала недопуск сербского теннисиста Новака Джоковича до US Open. Ее слова приводит The Epoch Times.

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Источник: AFP 2022

«Правительство США не может обсуждать детали отдельных визовых случаев. Из соображений конфиденциальности мы также не комментируем медицинские данные по отдельным путешественникам, это относится и к данному теннисисту», — заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что вакцинация иностранных граждан является требованием Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Также она предложила задать вопрос о недопуске спортсмена организаторам US Open, которые определяют протоколы участников турнира.

Ранее Джокович прокомментировал запрет на въезд в США не привитым от коронавируса иностранцам. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что непривитые граждане США имеют право сыграть в турнире.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. В январе серб по той же причине стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате теннисист был депортирован из Австралии. Он не сможет посещать страну в течение трех лет.

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