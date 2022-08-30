Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во 2-й раунд US Open

Сегодня в первом раунде шестая ракетка мира без особых проблем переиграла в двух партиях американскую теннисистку Кэтрин Харрисон, которая занимает 243-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:3. В 1/32 финала соперницей Арины Соболенко будет эстонка Кайя Канепи (34-й номер рейтинга WTA). Соболенко в пятый раз играет на US Open, пока ее лучшим достижением является прошлогодний выход в полуфинал, где она уступила представительнице Канады Лейле Фернандес — 6:7, 6:4, 4:6.

Также сегодня на корт выйдет еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (32), которая встретится с итальянкой Элизабеттой Кочаретто (99). Для Саснович это девятый американский чемпионат, пока ей дважды удавалось пробиться в третий раунд. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (26) сыграет с американкой Эшли Крюгер (244). Азаренко в 15-й раз выйдет на корты «Флашинг Медоуз», она трижды добиралась до финала, но во всех случаях проигрывала решающие поединки. В последний раз это произошло в 2020 году, когда она уступила японке Наоми Осаке.

В первом раунде мужского одиночного разряда заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема» белорус Илья Ивашко (73) встретится с американским теннисистом Сэмом Куэрри (287). Победитель этого матча сыграет во втором раунде с победителем поединка между десятой ракеткой планеты поляком Хубертом Гуркачем и представителем Германии Оскаром Отте (41). Для Ивашко это четвертое участие в US Open, в прошлом году он сумел пройти два раунда, проиграв в 1/16 финала итальянцу Маттео Берреттини.