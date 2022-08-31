42-летняя Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open — 2022

Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Тверь
Амкал
Футбол. Кубок России
13:00
Строгино
Калуга
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Вл
Новосибирск
Футбол. Кубок России
14:00
Звезда СПб
Ядро
Футбол. Кубок России
14:00
Ленинградец
Электрон ВН
Футбол. Кубок России
14:00
Жасмин
Челябинск
Футбол. Кубок России
15:00
Химик-Август
Торпедо Мс
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Сочи
Футбол. Кубок России
16:00
Биолог-Новокубанск
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
Сокол
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Темп
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Зенит Иж
Футбол. Кубок России
16:30
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
СтавАгроСоюз
Легион
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
СКА
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
Муром
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
Сахалин
Футбол. Кубок России
17:00
Квант
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Носта
Футбол. Кубок России
17:00
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Знамя Труда
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Тм
Салют Бл
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Дружба М
Футбол. Кубок России
18:30
Чайка
Кубань Холдинг
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак Кс
Динамо Вг
Футбол. Кубок России
18:30
Рязань
Коломна
Футбол. Кубок России
18:30
Авангард К
Сахалинец
Футбол. Кубок России
18:30
Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Зенит
Факел
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Лион
Осер
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Аяччо
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Нант
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Кубок России
21:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:30
Борнмут
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:30
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
30.08
Лидс
Эвертон
11
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

42-летняя Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open — 2022

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс завершила выступление на US Open — 2022 в первом круге.

Наверх
Источник: Reuters

В стартовом матче Винус (WC) проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 49 минут.

Винус три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Ван Эйтванк три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Ван Эйтванк станет француженка Клара Бюрель (Q).

Общий призовой фонд US Open — 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь