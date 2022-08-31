Карацев не сумел выйти во второй круг US Open

ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Аслан Карацев в среду уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу итальянца. Во втором круге он сыграет с победителем встречи между третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ринки Хиджикатой.

Карацеву 28 лет, он занимает 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Фоньини 35 лет, в мировом рейтинге он идет 60-м, на его счету девять титулов ATP. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.