Действующая чемпионка US Open Радукану вылетела в первом круге турнира
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка.
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка.
Радукану, посеянная под 11-м номером, в первом круге турнира Большого шлема уступила француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Соперницей Корне по второму раунду станет чешка Катерина Синякова.
Радукану 19 лет. Она является 11-й ракеткой мира и победительницей US Open — 2021.
Корне 32 года. Француженка идет на 40-м месте в рейтинге лучших теннисисток планеты. Корне побила рекорд японки Аи Сугиямы по числу участий в турнирах Большого шлема подряд среди женщин. В активе француженки 63 сыгранных мэйджора подряд.