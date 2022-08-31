Действующая чемпионка US Open Радукану вылетела в первом круге турнира

Радукану, посеянная под 11-м номером, в первом круге турнира Большого шлема уступила француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Соперницей Корне по второму раунду станет чешка Катерина Синякова.

Радукану 19 лет. Она является 11-й ракеткой мира и победительницей US Open — 2021.