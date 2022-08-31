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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующая чемпионка US Open Радукану вылетела в первом круге турнира

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка.

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Источник: Reuters

Радукану, посеянная под 11-м номером, в первом круге турнира Большого шлема уступила француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Соперницей Корне по второму раунду станет чешка Катерина Синякова.

Радукану 19 лет. Она является 11-й ракеткой мира и победительницей US Open — 2021.

Корне 32 года. Француженка идет на 40-м месте в рейтинге лучших теннисисток планеты. Корне побила рекорд японки Аи Сугиямы по числу участий в турнирах Большого шлема подряд среди женщин. В активе француженки 63 сыгранных мэйджора подряд.

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