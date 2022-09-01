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01:16 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана в упорной борьбе завершил выступление на US Open

Казахстанец Александр Бублик уступил во втором круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Бублик, занимающий 47-е место в рейтинге ATP уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (5:7).

На счету казахстанца 28 подач навылет и 12 двойных ошибок. Кроме того Бублик, выиграл пять очков и три гейма подряд. Встреча длилась три часа и одну минуту.

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