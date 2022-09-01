Первая ракетка Казахстана в упорной борьбе завершил выступление на US Open
Казахстанец Александр Бублик уступил во втором круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Александр Бублик уступил во втором круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бублик, занимающий 47-е место в рейтинге ATP уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (5:7).
На счету казахстанца 28 подач навылет и 12 двойных ошибок. Кроме того Бублик, выиграл пять очков и три гейма подряд. Встреча длилась три часа и одну минуту.