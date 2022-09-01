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09:34 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс обыграла вторую ракетку мира Контавейт и вышла в третий круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Американка Серена Уильямс в четверг победила эстонку Анетт Контавейт в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 в пользу Уильямс. Контавейт была посеяна на турнире под вторым номером.

В третьем круге Уильямс сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. На ее счету 73 титула WTA, она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и одна — в одиночном. Перед началом Открытого чемпионата США американка заявила, что в скором времени завершит спортивную карьеру.

Контавейт 26 лет, она занимает второе место в мировом рейтинге и является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану, вылетевшая в первом круге текущего розыгрыша трофея.

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