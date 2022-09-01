Серена Уильямс обыграла вторую ракетку мира Контавейт и вышла в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 в пользу Уильямс. Контавейт была посеяна на турнире под вторым номером.

В третьем круге Уильямс сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. На ее счету 73 титула WTA, она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и одна — в одиночном. Перед началом Открытого чемпионата США американка заявила, что в скором времени завершит спортивную карьеру.

Контавейт 26 лет, она занимает второе место в мировом рейтинге и является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.