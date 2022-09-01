Хачанов вышел в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 27-м номером. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Хачанову 26 лет, он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Монтейро 28 лет, он располагается на 67-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет побед на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше третьего круга.