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09:28 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Даниил Медведев в четверг обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В третьем круге россиянин сыграет с представителем Китая Ву Йибином.

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 14 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Риндеркнеху 27 лет, он располагается на 58-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше второго круга.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн.

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