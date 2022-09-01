Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В третьем круге россиянин сыграет с представителем Китая Ву Йибином.

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 14 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Риндеркнеху 27 лет, он располагается на 58-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше второго круга.