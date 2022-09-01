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11:58 (мск), источник: Sport24

Кирьос пожаловался на запас марихуаны во время US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие испытывал проблемы по ходу матча второго круга US Open против француза Бенжамена Бонзи.

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Источник: Reuters

Кирьос одержал победу со счетом 7:6, 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в третий круг соревнований.

«Запах марихуаны? У меня астма, дышать тяжело. Дым марихуаны — явно не то, чем я хотел бы дышать между розыгрышами.

На US Open все по-другому в сравнении с другими турнирами. На Уимблдоне все было классно, к Australian Open я привык. На здесь жутко шумно. Я вообще ничего не слышу, даже своих тренеров плохо слышу. Постоянно какие-то сирены, было слышно поезда. Мне и так-то тяжело сконцентрироваться, а здесь столько отвлекающих факторов. Плюс, много оскорблений от людей. Но что поделать», — заявил Кирьос на пресс-конференции.

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