Кирьос пожаловался на запас марихуаны во время US Open
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие испытывал проблемы по ходу матча второго круга US Open против француза Бенжамена Бонзи.
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие испытывал проблемы по ходу матча второго круга US Open против француза Бенжамена Бонзи.
Кирьос одержал победу со счетом 7:6, 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в третий круг соревнований.
«Запах марихуаны? У меня астма, дышать тяжело. Дым марихуаны — явно не то, чем я хотел бы дышать между розыгрышами.
На US Open все по-другому в сравнении с другими турнирами. На Уимблдоне все было классно, к Australian Open я привык. На здесь жутко шумно. Я вообще ничего не слышу, даже своих тренеров плохо слышу. Постоянно какие-то сирены, было слышно поезда. Мне и так-то тяжело сконцентрироваться, а здесь столько отвлекающих факторов. Плюс, много оскорблений от людей. Но что поделать», — заявил Кирьос на пресс-конференции.