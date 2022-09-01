Кирьос пожаловался на запас марихуаны во время US Open

«Запах марихуаны? У меня астма, дышать тяжело. Дым марихуаны — явно не то, чем я хотел бы дышать между розыгрышами.



На US Open все по-другому в сравнении с другими турнирами. На Уимблдоне все было классно, к Australian Open я привык. На здесь жутко шумно. Я вообще ничего не слышу, даже своих тренеров плохо слышу. Постоянно какие-то сирены, было слышно поезда. Мне и так-то тяжело сконцентрироваться, а здесь столько отвлекающих факторов. Плюс, много оскорблений от людей. Но что поделать», — заявил Кирьос на пресс-конференции.