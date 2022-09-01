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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку после матча белоруске Азаренко

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась жать руку после их матча белоруске Виктории Азаренко в рамках второго круга Открытого чемпионата США. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.

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Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в ⅛ финала US Open, который проходит с 29 сентября по 11 сентября, Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич. Белорусская теннисистка в первом круге обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

Призовой фонд турнира составил $60 102 000. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.

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