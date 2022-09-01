Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку после матча белоруске Азаренко

Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
За выход в ⅛ финала US Open, который проходит с 29 сентября по 11 сентября, Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич. Белорусская теннисистка в первом круге обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 4:6, 6:2.
Призовой фонд турнира составил $60 102 000. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.