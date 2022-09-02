Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев в четверг победил представителя Южной Кореи Квон Сун У в матче второго круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. В третьем круге россиянин сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым (19-й номер посева).

Рублев и Квон Сун У во второй раз в сезоне встречались в матче турнира Большого шлема. Ранее они сыграли между собой в первом круге Roland Garros, тогда победу также одержал россиянин (6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4).

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Квон Сун У 24 года, он располагается на 81-й строчке мирового рейтинга. На счету спортсмена один титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2021).