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09:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Во втором круге он победил представителя Южной Кореи Квон Сун У.

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Источник: Reuters

ТАСС, 1 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев в четверг победил представителя Южной Кореи Квон Сун У в матче второго круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. В третьем круге россиянин сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым (19-й номер посева).

Рублев и Квон Сун У во второй раз в сезоне встречались в матче турнира Большого шлема. Ранее они сыграли между собой в первом круге Roland Garros, тогда победу также одержал россиянин (6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4).

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Квон Сун У 24 года, он располагается на 81-й строчке мирового рейтинга. На счету спортсмена один титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2021).

US Open проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходятся на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

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