Азаренко — о том, что Костюк не пожала ей руку после матча: я не была удивлена

"Я не была удивлена. Не считаю, что стоит делать из этого громкое дело. Я всегда жму руку своим соперницам. Что есть, то есть. Я просто двигаюсь дальше. Не могу никого заставить пожимать мне руку. Это их решение. Как я из-за этого чувствовала себя? Это не самое важное в мире сейчас.

У меня никогда не было близких отношений с Мартой. Я знаю, кто она такая, но никогда с ней не тренировалась. Никогда с ней не общалась. В марте, когда всё произошло, я вышла на связь со всеми игроками, которых я знала лично, с которыми у меня до сих пор хорошие отношения, я сейчас говорю об украинских игроках.