Соболенко обыграла Канепи на US Open, уступая по ходу второго сета 1:5

Во втором круге она обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Канепи 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.