Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Арсенал
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
31
Футбол. Зарубежный
1.09
Болонья
Салернитана
11
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко обыграла Канепи на US Open, уступая по ходу второго сета 1:5

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Наверх
Источник: Reuters

Во втором круге она обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Канепи 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Отметим, по ходу второго сета Соболенко уступала со счётом 1:5.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Клара Бюрель — Элисон Ван Эйтванк.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.

 Россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Вот как ему это удалось
Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь