Казахстан лишился последнего представителя в одиночном разряде US Open

Во втором круге соревнований Путинцева, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, проиграла 108-й ракетке мира Юле Нимайер из Германии — 4:6, 3:6.

Таким образом, в одиночном разряде турнира «Большого шлема» не осталось казахстанцев. Ранее в первом круге женского одиночного разряда поражение от француженки Клары Бюрель потерпела Елена Рыбакина — 4:6, 4:6. А в мужском одиночном разряде Александр Бублик по итогам второго круга завершил выступление в Нью-Йорке. Казахстанец уступил Пабло Карреньо-Бусте из Испании — 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.