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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан лишился последнего представителя в одиночном разряде US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прекратила выступление в одиночном разряде US Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Во втором круге соревнований Путинцева, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, проиграла 108-й ракетке мира Юле Нимайер из Германии — 4:6, 3:6.

Таким образом, в одиночном разряде турнира «Большого шлема» не осталось казахстанцев. Ранее в первом круге женского одиночного разряда поражение от француженки Клары Бюрель потерпела Елена Рыбакина — 4:6, 4:6. А в мужском одиночном разряде Александр Бублик по итогам второго круга завершил выступление в Нью-Йорке. Казахстанец уступил Пабло Карреньо-Бусте из Испании — 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

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