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09:23 (мск), источник: Sport24

Украинка Костюк объяснила решение не подавать руку Азаренко после матча на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала инцидент с белоруской Викторией Азаренко (2:6, 3:6) после матча 2-го круга Открытого чемпионата США.

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Источник: Reuters

После окончания игры теннисистки подошли к сетке, но вместо традиционного рукопожатия украинка и белоруска обменялись касаниями ракеток. Напомним, что ранее Костюк снялась с турнира в канадском Гранби из-за участия в нем россиянки Дарьи Касаткиной.

«Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне. У некоторых из них очень большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их и наблюдают за ними, но они не используют это должным образом.

У меня никогда не было личной ненависти к Азаренко, но, поскольку она играет такую ​​большую роль вне корта, так и в теннисном мире, я чувствую, что она могла бы сделать больше, по крайней мере, в наших личных отношениях и вокруг игроков», — приводит слова Костюк Tennis.com.

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