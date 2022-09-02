Украинка Костюк объяснила решение не подавать руку Азаренко после матча на US Open

«Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне. У некоторых из них очень большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их и наблюдают за ними, но они не используют это должным образом.



У меня никогда не было личной ненависти к Азаренко, но, поскольку она играет такую ​​большую роль вне корта, так и в теннисном мире, я чувствую, что она могла бы сделать больше, по крайней мере, в наших личных отношениях и вокруг игроков», — приводит слова Костюк Tennis.com.