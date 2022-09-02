Морозова и Кристиан завершили выступление в парном разряде US Open

Сегодня белорусско-американский тандем уступил в 1/16 финала представительнице Китайского Тайбэя Хао-Чин Чань и японке Сюко Аояме — 2:6, 2:6. На старте соревнований Морозова и Кристиан взяли верх над датско-американским дуэтом Клара Таусон / Энн Ли — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

В женском одиночном разряде борьбу продолжают две представительницы Беларуси. Шестая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/16 финала сыграет с француженкой Кларой Бюрель (131-й номер мирового рейтинга), а Виктория Азаренко (26) встретится с хорваткой Петрой Мартич (54).

В третьем раунде мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (73) будет соперничать с итальянцем Лоренцо Музетти (30).