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2 сентября, источник: БЕЛТА

Морозова и Кристиан завершили выступление в парном разряде US Open

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан завершили выступление в парном разряде открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорусско-американский тандем уступил в 1/16 финала представительнице Китайского Тайбэя Хао-Чин Чань и японке Сюко Аояме — 2:6, 2:6. На старте соревнований Морозова и Кристиан взяли верх над датско-американским дуэтом Клара Таусон / Энн Ли — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

В женском одиночном разряде борьбу продолжают две представительницы Беларуси. Шестая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/16 финала сыграет с француженкой Кларой Бюрель (131-й номер мирового рейтинга), а Виктория Азаренко (26) встретится с хорваткой Петрой Мартич (54).

В третьем раунде мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (73) будет соперничать с итальянцем Лоренцо Музетти (30).

Общий призовой фонд открытого чемпионата США составляет $60 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,6 млн, финалисты US Open-2022 получат по $1,3 млн. В парном разряде лучшие дуэты заработают по $344 тыс. Соревнования на открытых хардовых кортах Нью-Йорка завершатся 11 сентября.

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