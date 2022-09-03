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07:49 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс завершила выступление на US Open

Перед началом турнира 23-кратная победительница турниров Большого шлема заявила, что готова в скором времени завершить карьеру.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 3 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на субботу она со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 уступила австралийке Айле Томлянович в матче третьего круга.

В четвертом круге Томлянович, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, перед стартом Открытого чемпионата США американка заявила, что готова в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. На ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна — в одиночном.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану, вылетевшая в первом круге текущего розыгрыша трофея.

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