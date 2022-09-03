Серена Уильямс завершила выступление на US Open

ТАСС, 3 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на субботу она со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 уступила австралийке Айле Томлянович в матче третьего круга.

Уильямс 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, перед стартом Открытого чемпионата США американка заявила, что готова в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. На ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна — в одиночном.