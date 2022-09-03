Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису заявил, что ему надо делать меньше двойных ошибок.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису заявил, что ему надо делать меньше двойных ошибок.
Медведев в матче третьего круга победил представителя Китая У И Бина со счетом 6:4, 6:2, 6:2. В матче россиянин сделал 12 эйсов и совершил пять двойных ошибок.
«Мне надо совершать меньше двойных ошибок. В целом, если я продолжу выступление в том же духе, то у меня будет хорошая возможность добиться большего», — цитирует слова Медведева на пресс-конференции АФП.
В текущем розыгрыше Открытого чемпионата США Медведев пока не проиграл ни одного сета. В четвертом круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом, которому он уступил на турнире в Монреале.
«Мне очень хочется сыграть с Медведевым. Выиграю я или проиграю, я уже горд тем, что так далеко прошел. Я упорно трудился, чтобы пройти в четвертый раунд. Думаю, это то, что хочет каждый теннисист: соперничать с лучшими игроками мира на лучших кортах и получать хорошие призовые. С нетерпением жду этого», — сказал Кирьос.