Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open

Медведев в матче третьего круга победил представителя Китая У И Бина со счетом 6:4, 6:2, 6:2. В матче россиянин сделал 12 эйсов и совершил пять двойных ошибок.

«Мне надо совершать меньше двойных ошибок. В целом, если я продолжу выступление в том же духе, то у меня будет хорошая возможность добиться большего», — цитирует слова Медведева на пресс-конференции АФП.

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата США Медведев пока не проиграл ни одного сета. В четвертом круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом, которому он уступил на турнире в Монреале.