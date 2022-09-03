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3 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Азаренко обыграла Мартич и вышла в четвертый круг US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела хорватку Петру Мартич в третьем круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 6:3, 6:0.

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Источник: Reuters

Игра длилась 1 час и 22 минуты.

В следующем круге Азаренко встретится с победителем в паре Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13).

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open. Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард. Женщины. Одиночный разряд. Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 26) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:0

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