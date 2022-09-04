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01:02 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

В третьем круге он победил в пяти сетах Дениса Шаповалова из Канады.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 4 сентября. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в матче третьего круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. Шаповалов выступал под 19-м номером посева. В четвертом круге россиянин сыграет с британцем Кэмероном Норри (седьмой номер посева).

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Шаповалову 23 года, он располагается на 21-й позиции мирового рейтинга. На его счету один титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходятся на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

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