Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

ТАСС, 4 сентября. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в матче третьего круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. Шаповалов выступал под 19-м номером посева. В четвертом круге россиянин сыграет с британцем Кэмероном Норри (седьмой номер посева).

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Шаповалову 23 года, он располагается на 21-й позиции мирового рейтинга. На его счету один титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.