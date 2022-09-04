Три россиянина во второй раз в истории сыграют в ⅛ финала US Open

Таким образом, в ⅛ финала вышли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублев. Во второй раз в истории трое россиян вышли в четвертый круг US Open — последний раз такое случалось в 2006 году (Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный).