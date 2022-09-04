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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три россиянина во второй раз в истории сыграют в ⅛ финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

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Источник: Reuters

Таким образом, в ⅛ финала вышли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублев. Во второй раз в истории трое россиян вышли в четвертый круг US Open — последний раз такое случалось в 2006 году (Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный).

Также Медведев, Хачанов и Рублев доходили до четвертого круга Уимблдона-2021 и Ролан Гаррос-2022.

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