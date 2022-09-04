Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
13:30
Кремонезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Лилль
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Болонья
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Велес
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Адмирал
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Мх
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Алания
Футбол. Зарубежный
18:05
Труа
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Эльче
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
3.09
Нант
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
3.09
Севилья
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
3.09
Лацио
Наполи
12
Все события
Фоторепортажи
13Ирина Роднина — героиня для кино
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), заключительного в сезоне турнира Большого шлема, проходящего на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: Reuters

Надаль, получивший второй номер посева, в матче третьего круга выиграл у француза Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Следующим соперником Надаля станет американец Фрэнсис Тиафо (22-й номер посева), который обыграл аргентинца Диего Шварцмана (14) со счетом 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Надалю 36 лет. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open. Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В другом матче хорват Марин Чилич (15) победил британца Дэниела Эванса (20) со счетом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с третьей ракеткой турнира испанцем Карлосом Алькарасом.

Также во встрече третьего круга белорусский теннисист Илья Ивашко победил итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.

 Звезда, испугавшаяся Кабаевой. Как Винер разругалась с любимой ученицей
Убийство или суицид? Тайна смерти легендарного Артуро Гатти
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь