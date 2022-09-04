Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Надаль, получивший второй номер посева, в матче третьего круга выиграл у француза Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Следующим соперником Надаля станет американец Фрэнсис Тиафо (22-й номер посева), который обыграл аргентинца Диего Шварцмана (14) со счетом 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Надалю 36 лет. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open. Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В другом матче хорват Марин Чилич (15) победил британца Дэниела Эванса (20) со счетом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с третьей ракеткой турнира испанцем Карлосом Алькарасом.