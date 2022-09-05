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09:54 (мск), источник: Sports.Ru

Медведев потеряет первую строчку рейтинга после US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу в четвертом круге US Open — 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

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Источник: Reuters

Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде.

Россиянин не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга. Он пробудет на первом месте 16 недель — это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.

12 сентября № 1 станет либо Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд.

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