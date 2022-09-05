Медведев потеряет первую строчку рейтинга после US Open

Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде.

Россиянин не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга. Он пробудет на первом месте 16 недель — это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.