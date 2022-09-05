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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев в трех сетах обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл британца Кэмерона Норри в четвертом круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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Источник: USA Today Sports

Игра длилась 2 часа и 6 минут. Рублев сделал 11 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Норри — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале US Open 24-летний Рублев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

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