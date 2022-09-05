Рублев в трех сетах обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open

Игра длилась 2 часа и 6 минут. Рублев сделал 11 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Норри — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.