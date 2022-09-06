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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

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Источник: AP 2022

Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. В текущем турнире россиянин в четвёртом круге уступил австралийцу Нику Кирьосу и не сможет защитить титул.

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