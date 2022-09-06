Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open

Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.