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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

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Источник: AFP 2022

В четвёртом круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. За это время Плишкова выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Азаренко четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.

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