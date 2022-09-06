Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. За это время Плишкова выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Азаренко четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.