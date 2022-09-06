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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все четвертьфиналисты US Open

Стал известен состав участников ¼ финала заключительного, четвертого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: Reuters

Россиянин Карен Хачанов (27-й номер посева) сыграет с Ником Кирьосом (Австралия, 23), выбившим первую ракетку мира и действующего победителя турнира россиянина Даниила Медведева. Маттео Берреттини (Италия, 13) — с Каспером Руудом (Норвегия, 5), Янник Синнер (Италия, 11) — с Карлосом Алькарасом (Испания, 3), Андрей Рублев (Россия, 9) — с Фрэнсисом Тиафо (США, 22).

Ни один из вышедших в четвертьфинал теннисистов не становился победителем турниров Большого шлема.

У женщин первая ракетка мира полька Ига Швёнтек в четвертьфинале встретится с Джессикой Пегулой (США, 8), Каролина Плишкова (Чехия, 22) — с Ариной Соболенко (Белоруссия, 6), Кори Гауфф (США, 12) — с Каролин Гарсия (Франция, 12), Онс Жабер (Тунис, 5) — с Айлой Томлянович (Австралия).

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября.

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