Определились все четвертьфиналисты US Open

Россиянин Карен Хачанов (27-й номер посева) сыграет с Ником Кирьосом (Австралия, 23), выбившим первую ракетку мира и действующего победителя турнира россиянина Даниила Медведева. Маттео Берреттини (Италия, 13) — с Каспером Руудом (Норвегия, 5), Янник Синнер (Италия, 11) — с Карлосом Алькарасом (Испания, 3), Андрей Рублев (Россия, 9) — с Фрэнсисом Тиафо (США, 22).

Ни один из вышедших в четвертьфинал теннисистов не становился победителем турниров Большого шлема.

У женщин первая ракетка мира полька Ига Швёнтек в четвертьфинале встретится с Джессикой Пегулой (США, 8), Каролина Плишкова (Чехия, 22) — с Ариной Соболенко (Белоруссия, 6), Кори Гауфф (США, 12) — с Каролин Гарсия (Франция, 12), Онс Жабер (Тунис, 5) — с Айлой Томлянович (Австралия).